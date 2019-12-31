مسؤول : تصدير ماقيمته 31 مليارا و900 مليون دولار من السلع الايرانية في غضون 9 اشهر

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال مراسم تكريم المصدرين المتفوقين بمدينة اراك (مركز المحافظة المركزية – وسط)، اوضح نوري : ان حجم الاستيراد خلال الاشهر التسعة الماضية، بلغ 31 مليار و800 مليون دولار؛ عازيا تحقيق 63 مليار دولار على صعيد الميزان التجاري الايراني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، الى جهود رجال الاعمال الايرانيين الدؤوبة والتي تستدعي الثناء والتقدير.

ولفت هذا المسؤول الاقتصادي، الى ان دول الصين والعراق وتركيا والامارات وافغانستان هي اكبر شريكة اقتصادية لإيران في مجال الصادرات، فيما تاتي كل من المانيا والصين والامارات وتركيا على قائمة اكبر شركاء ايران الموردين.

وفي معرض الاشارة الى الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد، اكد نوري انه رغم النتائج السلبية الناجمة عنه، لكن الحظر ادى الى مضاعفة جهود رجال الاعمال الايرانيين بهدف التحرر من التبعية الى الخارج للحصول على مواد الخام الصناعية، وبالتالي انتاجها محليا.

وتابع : ايران تزخر بالفرص والطاقات الانتاجية في مختلف المجالات؛ داعيا الى توظيف الطاقات العلمية الشبابية واتاحة الظروف للشركات المعرفية لتصدير منتجاتها والاسهام في تعزيز مسيرة التقدم على صعيد البلاد.

انتهى ** ح ع