تخت روانجي: اتهامات اميركا لايران لصرف الانظار عن 17 عاما من احتلالها للعراق وقتلها مئات الالاف من شعبه

وقال تخت روانجي في تصريحه الثلاثاء ردا على الاتهامات الاميركية ضد ايران، ان اتهامات اميركا ضد ايران هي لصرف الانظار عن غضب الشعب العراقي ضد المجزرة الاخيرة التي ارتكبتها واشنطن ضد العراقيين.

واضاف، انه ابعد من ذلك، تاتي (الاتهامات) لصرف الانظار عن احتلال العراق الحاصل منذ 17 عاما لغاية الان والذي اسفر عن قتل اكثر من 300 الف عراقي بريء.

واكد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة، ان الحشد الشعبي وفروعه صرف مؤسسة عراقية عاملة تحت اشراف الحكومة العراقية الحاكمة والمشروعة والديمقراطية وتنشط في اطار قوانينها.

واكد تخت روانجي بان هذه المؤسسة ادت دورا مهما في مكافحة داعش ودحره في العراق وتعد الان الضامن الاهم الذي يقف بوجه احياء هذا التنظيم الارهابي من جديد.

وكانت الطائرات المقاتلة الاميركية قد شنت مساء الاثنين غارات على 5 مقرات للحشد الشعبي في الاراضي السورية والعراقية، ما ادت الى استشهاد ما لا يقل عن 25 من افراده واصابة 51 اخرين حالة العديد منهم حرجة.

ولقيت هذه الخطوة الاميركية المنتهكة للسيادة الوطنية العراقية، احتجاجات واسعة من لدن الشعب والمسؤولين والشخصيات السياسية والحكومية العراقية، وقامت الجماهير الغاضبة بالتظاهر والتجمع امام مبنى السفارة الاميركية في بغداد واحرقت اثنتين من بواباته.

انتهى ** 2342