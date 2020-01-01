وزير الصحة الايراني: اميركا قيّدت حصول ايران على الادوية

وفي رسالة وجهها الى الامين العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس آدانوم ، اشار نمكي الى الحظر الاميركي احادي الجانب ضد ايران وقال، انه كما تعلمون فان المواطنين الايرانيين هم ضحية حرب اقتصادية مفروضة الان من قبل حكومة الولايات المتحدة الاميركية.

واضاف، ان اجراءات الحظر الشديدة المفروضة من قبل اميركا قد جعلت من غير الممكن استيراد الادوية والاجهزة الطبية اللازمة للمواطنين، وفي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الاميركية بان الحظر الاقتصادي ضد ايران لا يشمل الادوية والاغذية والاجهزة الطبية الا ان واشنطن قد اغلقت تقريبا جميع سبل المعاملات المالية لايران عبر النظام البنكي الدولي.

وتابع، ان اميركا بفرضها قوانين صارمة قد قيدت في الحقيقة انجاز المعاملات الانسانية من قبل الشركات ومنعت دخول السلع الطبية الى ايران.

واوضح وزير الصحة الايراني بان الاوضاع اصبحت اسوا منذ رسالته السابقة التي وجهها في 17 نوفمبر الى الامين العام لمنظمة الصحة العالمية "ولم نر لمعالجة هذه الاوضاع الصعبة اي اجراء من المجتمع الدولي خاصة من اي من مندوبي منظمة الامم المتحدة على الاطلاق".

واكد نمكي بان اميركا بفرضها الحظر على ايران ليست متهمة بممارسة الارهاب الاقتصادي فقط بل هي ايضا مرتكبة لجريمة مناهضة للانسانية ضد المواطنين الايرانيين.

واشار الى ان الحظر الاميركي وضع عقبات رئيسية امام استيراد الادوية والاغذية والاجهزة الطبية والخيارات العلاجية المتاحة للمرضى الايرانيين، لافتا بصورة خاصة الى الحظر الاميركي الجديد ضد 345 مريضا مصابا بمرض MPS (متعدد السكاريد المخاطي) حيث منعت شركتان اميركيتان للادوية ارسال الادوية الخاصة بهذا المرض الى ايران.

وختم وزير الصحة الايراني رسالته بالقول، اننا نطلعكم بان المئات من الاطفال الايرانيين المصابين بمرض MPS يواجهون الان خطر الموت والاعراض الجانبية بسبب نقص الادوية الخاصة بعلاجه.

انتهى ** 2342