الحرس الثوري: مثيرو الشغب تلقوا تدريبات لقتل المواطنين في الاحداث الاخيرة

وفي كلمته التي القاها الثلاثاء في حشد من المواطنين بمسجد "الرضا (ع)" بمنطقة كيلاوند التابعة لمدينة دماوند شمال شرق طهران، اشار العميد شريف الى اعمال الشغب التي وقعت في بعض مدن البلاد بذريعة رفع اسعار البنزين قبل فترة وقال، ان مقتل حتى شخص واحد في مثل هذه الحوادث يعتبر كثيرا جدا ومؤلما ولا ينبغي ان يحدث ولكن اعلموا بان العدو كان قد درّب الكثير من العناصر لقتل المواطنين.

واشار العميد شريف الى اهداف العدو الرامية لاضعاف اهداف الثورة وقال، انه لو لم تكن قوى الامن الداخلي ومقرات التعبئة (خلال الاحداث الاخيرة) لما سلمت ممتلكات المواطنين من ايدي مثيري الشغب والفوضى.

انتهى ** 2342