٠١‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٥:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83615951
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مساعد الرئيس الايراني: الشركات المعرفية في البلاد حققت نموا رغم الحظر

مساعد الرئيس الايراني: الشركات المعرفية في البلاد حققت نموا رغم الحظر

كرمان / 1 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري بان الشركات المعرفية في البلاد حققت نموا رغم الحظر.

وقال ستاري في حديثه الثلاثاء خلال اجتماع فريق العلم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران، رغم ان ظروف الحظر خلقت بعض المشاكل الاقتصادية للشركات المعرفية لكنها وفرت الارضية ايضا لنمو هذه الشركات.

واضاف، ان واحات العلم والتكنولوجيا تشكل ارضية مناسبة لاستثمارات القطاع الخاص وتحظى بالكثير من الاهمية، معتبرا التنمية باموال الحكومة بانها لا تعد انجازا خارقا وان دول العالم المتخلفة هي التي تعتمد الاقتصاد الحكومي.

وتابع ستاري، نحن جميعا نكافح الاقتصاد النفطي (المعتمد على عوائد النفط) ويتوجب علينا التغلب على الثقافة الخاطئة المبنية على الاقتصاد النفطي والبيروقراطية السائدة في النظام الاداري.

واكد مساعد رئيس الجمهورية بانه علينا امتلاك التكنولوجيا وان نخرج من حالة الاستهلاك واضاف، نحن على استعداد لاي نوع من التعاون لتنمية الشركات المعرفية ومنتوجاتها.

انتهى ** 2342   

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