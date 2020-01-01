واعظي: الحظر الأمريكي مشروع فاشل

وأضاف واعظي مساء الثلاثاء في اجتماع مع النشطاء الاقتصاديين ورجال الأعمال في محافظة أردبيل (شمال غرب): على الرغم من العقوبات القاسية، فأن عملية تطوير وفتح مشاريع البنية التحتية في البلاد مستمرة، والمثال على ذلك هو العشرات من الخطط الاقتصادية والتنموية التي سيتم تدشينها خلال زيارة السيد روحاني إلى محافظة أردبيل التي وصلها صباح اليوم الاربعاء.

وأشار واعظي إلى العقوبات والضغوط الاقتصادية غير المسبوقة على إيران لتركيع الشعب الإيراني وقال: لقد تمكنا من اجتياز الظروف الشاقة بمقاومة وممانعة الشعب واستمرار جهود مسؤولي البلاد، وباتت الظروف حاليا أفضل بكثير من العام الماضي.

وأضاف، أن امريكا والكيان الصهيوني وذيولهما في المنطقة، باتوا يدركون جيدا أن الحظر لا يحقق أهدافهم وأن طريق التطور والتقدم في إيران مستمر على الرغم من الحظر والضغوط القصوى.

وصرح إن العقوبات الأمريكية ضد إيران لا تدعمها أي حكومة ومعظم الدول في العالم تلقي باللوم على أمريكا لانسحابها من الاتفاق النووي، مضيفا أن الأمريكيين بدءوا بالتراجع عن مواقفهم السابقة ويدعون إلى إجراء محادثات غير مشروطة مع إيران، لكن الجمهورية الإسلامية تصر أولا على الوفاء بالتزاماتهم قبل بدء التفاوض.

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