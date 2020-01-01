أكثر من 29 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال 2019

وأوضح مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، أن عدد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك بلغ 29610 متطرفا، بحماية قوات الاحتلال التي اخترقت الوضع التاريخي والقانوني للمسجد.

وقال الخطيب في تصريح وصل مراسلنا إن "كافة المؤشرات تدل على تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه خلال هذا العام عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة".

واعتبر هذه الانتهاكات "تشكل مساساً بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم".

وحذر من سعي سلطات الاحتلال تكريس قضية المسجد الأقصى كمنصة لتحقيق المكاسب السياسية والدعايات الانتخابية لأفراد ومجموعات عابثة لا تعي مخاطر هذه التصرفات في سعيها وإصرارها على إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وشدد الخطيب على إصرار دائرة الأوقاف الاسلامية على مواجهة كافة الإجراءات والانتهاكات ضد الـمسجد الأقصى الـمبارك.

ودعا أبناء بيت الـمقدس وأبناء شعبنا إلى الوحدة ورصّ الصفوف في مجابهة كافة الأطماع المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك بكل مرافقه ومن ضمنها باب الرحمة الذي هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك، والذي كان عنوان العام بالصبر والرباط.



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