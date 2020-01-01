روحاني:مستعدون للحوار لو عادوا عن طريق الخطأ

واضاف روحاني اليوم الاربعاء خلال مراسم تدشين مشاريع تنموية في محافظة اردبيل (شمال غرب ايران) انه اذا اثبتت اميركا عمليا ان نهجها كان خاطئا وعادت الى المربع الاول، فان طهران على استعداد للحوار مع واشنطن.

وتابع : انهم ( الامريكيون) نقضوا تعهداتهم لذا يجب عليهم العودة عنها واذا لم يستطيعوا كلاميا فعليهم اتخاذ خطوات عملية تظهر ذلك.

وقال الرئيس روحاني : ان شعبكم وحكومتكم ليست اعلى شأنا من الشعب والحكومة الايرانية فنحن نحترم الشعب الامريكي ولكن لنا تحفظات على تصرفات الحكام فيها.

وصرح روحاني ان مؤمراة حيكت ضد الشعب الايراني العظيم لكسر ابهته وعظمته واقتداره كي يستسلم لهم ولكن ليعلموا ان هكذا اعمال لاتجدي نفعا مع الشعب الايراني ويجب عليهم العودة عن طريق الخطأ الذي سلكوه فاذا عادوا الى المربع الاول فنحن على استعداد للتفاوض.