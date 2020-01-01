الاسواق العراقية مفتوحة امام التجار الايرانيين

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير العراقي اليوم الاربعاء بمجموعة من رجال الاعمال الايرانيين في مقر غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة بمدينة اراك (مركز المحافظة المركزية).

واكد قنديل انه يبحث من خلال زيارته الحالية للمحافظة المركزية، في سبل استثمار الطاقات الصناعية والزراعية المتوفرة لدى هذه المحافظة.

ودعا السفير العراقي في طهران، المصنعين والتجار الايرانيين ولاسيما اهالي المحافظة المركزية الى وضع برامج مناسبة لاستقطاب الاسواق العراقية وتهيئة الظروف المؤاتية من اجل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت قنديل، الى انه قام خلال تواجده في مدينة اراك، بزيارة بعض المراكز الصناعية هناك وتعرف على القوى البشرية المبدعة والمختصة فيها.

انتهى ** ح ع/أ م د