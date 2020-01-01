مسؤول : تدشين 93 مشروعا اعماريا خلال زيارة الرئيس روحاني لمحافظة اردبيل

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، اشار قلندري الى اهم هذه المشاريع ومنها انشاء السدود، والمستشفى ومصانع النسيج والمتجات الخشبية واطارات السيارات، فضلا عن تطوير وتحديث شبكات الطرق والري الزراعي، ومشاريع ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصالة مطار اردبيل، وجسر "هير" الزجاجي المعلق في اردبيل.
وبحسب هذا التقرير، فإن تدشين المشاريع الاعمارية بالتزامن مع زيارة الرئيس روحاني الى محافظة اردبيل سيؤدي الى توفير أربعة آلاف و395 فرصة عمل في هذه المحافظة.
وتجدر الاشارة هنا ايضا الى تصريحات رئيس الجمهورية وتاكيده مرارا على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الانمائية في ارجاء البلاد ورغم ظروف الحظر الشامل الذي يفرضه الاعداء ضد ايران اليوم.
انتهى ** ح ع
اردبيل / 1 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن مساعد محافظ اردبيل (شمال غرب) لشؤون الاعمار "فرزاد قلندري"، تدشين 93 مشروع اعماريا بقيمة 20 الف و653 مليار ريال (الدولار الواحد يساوي نحو 42000 ريال حسب تسعيرة المصرف المركزي الايراني) في ارجاء هذه المحافظة.
وفي تصريح لمراسل "ارنا"، اشار قلندري الى اهم هذه المشاريع ومنها انشاء السدود، والمستشفى ومصانع النسيج والمتجات الخشبية واطارات السيارات، فضلا عن تطوير وتحديث شبكات الطرق والري الزراعي، ومشاريع ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصالة مطار اردبيل، وجسر "هير" الزجاجي المعلق في اردبيل.
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