زلزال بقوة 4,1 ريختر يضرب مدينة ياسوج جنوب غربي البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل في ايران، ان هذا الحادث وقع عند الساعة الرابعة و29 دقيقة وثانيتين من مساء اليوم الاربعاء بالقرب من مدينة ياسوج ومدينتي "سي سخت" و"جيتاب" بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد، وفي عمق الـ 5 كم من سطح الارض.

واكد المصدر نفسه، عدم تسجيل اي خسائر ناجمة عن هذا الحادث لغاية الان.

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