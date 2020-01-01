مسؤول : زيادة بنسبة 35 بالمئة في عائدات المعارض رغم ظروف الحظر الراهنة

به گزارش چهارشنبه روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، «جم عزتی» بیان کرد: در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﺪن ﺳﻮق یافته و ﺗﻌﺪاد روﻳﺪادﻫﺎی نمایشگاهی از ٧٥ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٧ ﺑﻪ ١٠٣ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٨ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده است.

واوضح عزتي في تصريح له اليوم الاربعاء : ان مجموع المعارض الدولية التي اقيمت في ايران ارتفع من 75 معرضا خلال العام الماضي، الى 103 معارض خلال العام الحالي.

كما اعلن هذا المسؤول عن تدشين مركز جمارك العارض بهدف تيسير ظروف مشاركة الشركات التقنية الاجنبية في المعارض الدولي داخل البلاد، وايضا التسريع في عملية ارسال السلع الى المعارض الدولية في البلدان الاخرى.

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