مسؤول : زيادة بنسبة 35 في عائدات المعارض رغم ظروف الحظر الراهنة

به گزارش چهارشنبه روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران، «جم عزتی» بیان کرد: در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﺪن ﺳﻮق یافته و ﺗﻌﺪاد روﻳﺪادﻫﺎی نمایشگاهی از ٧٥ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٧ ﺑﻪ ١٠٣ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٨ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده است.
واوضح عزتي في تصريح له اليوم الاربعاء : ان مجموع المعارض الدولية التي اقيمت في ايران ارتفع من 75 معرضا خلال العام الماضي، الى 103 معارض خلال العام الحالي.
كما اعلن هذا المسؤول عن تدشين مركز جمارك العارض بهدف تيسير ظروف مشاركة الشركات التقنية الاجنبية في المعارض الدولي داخل البلاد، وايضا التسريع في عملية ارسال السلع الى المعارض الدولية في البلدان الاخرى.
انتهى ** ح ع
طهران / 1 كانون الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد مساعد شؤون المعارض للشركة الوطنية للمعارض "جم عزتي"، ان الحظر المفروض على ايران لم يؤثر سلبا على عائدات المعارض الدولية في ارجاء البلاد؛ مبينا ان ان اجمالي عائدات المعارض المحلية والدولية خلال العام الحالي (الايراني - بدأ في 21 اذار مارس 2019) سجل نموا بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
به گزارش چهارشنبه روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران، «جم عزتی» بیان کرد: در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﺪن ﺳﻮق یافته و ﺗﻌﺪاد روﻳﺪادﻫﺎی نمایشگاهی از ٧٥ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٧ ﺑﻪ ١٠٣ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٨ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده است.
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