تاكيد ايراني – عماني على تطوير التعاون في مجالات التربية والتعليم بين البلدين

كما استعرض نوري شاهرودي مع السيدة شيبانية في هذا اللقاء الذي حضره المستشار الثقافي الايراني لدى عمان "سيد علي موسوي زادة"، سبل التعاون الثنائي ولاسيما في المجالات التعليمية والتربوية، الى جانب استئناف نشاطات معهد تعليم اللغة الفارسية في هذا البلد.

وابلغ السفير نوري شاهرودي تحيات وزير التربية والتعليم الايراني الى نظيرته العمانية ودعوتها لزيارة طهران؛ منوها بالطاقات العلمية والتقنية وايضا فرص الدراسات والتطوير التكنولوجي في مجال التربية والتعليم المتوفرة في ايران؛ ومؤكدا استعداد طهران لتوسيع التعاون ونقل خبراتها الى سلطنة عمان.

وتطرق الى اتفاق التعاون المبرمة بين طهران ومسقط حول تعليم اللغة الفارسية، مصرحا : لقد بذلت جهود قيمة، وهناك تعامل ايجابي ايضا بين وزارة التربية والتعليم العمانية مع المستشارية الثقافية الايرانية لدى السلطنة، على ان يتم اعادة نشاطات هذا المركز في مسقط قريبا.

الى ذلك، رحبت الوزيرة العمانية بتطوير التعاون الثنائي، معربة عن استعدادها لزيارة ايران؛ كما نوهت بالانجازات المحققة في مجالات التعليم داخل السلطنة بما فيها الفرص والعدالة التعليمية والرؤى السائدة على النظام التعليمي وتبادل الزيارات بين الوفود الدراسية.

كما اكدت السيدة الشيبانية، ترحيبها بأي تعاون يؤدي الى المضي قدما نحو تطوير البرامج التعليمية والتربوية داخل السلطنة.

انتهى ** ح ع