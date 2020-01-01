الرئيس روحاني: لنا علاقات ودية جدا مع غالبية جيراننا وندعو البقية للانضمام لهذه الاجواء

وقال الرئيس روحاني خلال ترؤسه مساء الاربعاء اجتماعا للمجلس الاداري لمحافظة اردبيل (شمال غرب)، ان علاقاتنا مع 12 دولة جارة ودية جدا ودافئة ونامل بان تلتحق الدول الثلاث ببقية الدول وان تكون لنا حياة طيبة في هذه المنطقة.

واضاف، ان علاقاتنا مع جمهورية اذربيجان والعراق وتركيا وروسيا وسائر الدول الجارة جيدة جدا وهنالك دولتان او ثلاث هي نفسها مقصرة في خلق الاجواء الحاصلة ونامل بان تلتحق هذه الدول ايضا بهذه المجموعة.

واشار الى مكانة محافظة اردبيل الحدودية واضاف، هنالك علاقات ودية ودافئة جدا بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، وقد تم انجاز مشاريع جيدة بين البلدين، وسيتم انشاء مدينة صناعية مشتركة وهنالك ايضا مشروع خط سكك الحديد من آستارا الى رشت بمشاركة جمهورية اذربيجان.

يتبع ** 2342