الرئيس روحاني: العلاقات بين طهران وباكو طيبة وستستمر

وقال الرئيس روحاني في تصريح صحفي ادلى به في ختام زيارته الى محافظة اردبيل شمال غرب ايران لافتتاح عدد من المشاريع الانمائية، ان العلاقات الودية قائمة بين طهران وباكو وستستمر هذه العلاقات مستقبلا ايضا.

واضاف، ان من الجهود المشتركة بين البلدين التعاون في تنفيذ مشروع سكك الحديد "رشت -آستارا" بصورة مشتركة باعتماد يبلغ مليار دولار ويعد تحولا كبيرا اذ يربط بندرعباس (جنوب ايران) بجمهورية اذربيجان والقوقاز والبحر الاسود وروسيا واوروبا سككيا ويعد مشروعا مهما من ناحية الترانزيت لنا وللاخرين.

واشار الى اللقاءات الكثيرة التي اجراها مع نظيره الاذربيجاني الهام علييف والقرارات العديدة التي اتخذت خلالها حول التعاون المشترك ومنه التنقيب والاستخراج والانتاج المشترك للنفط في بحر قزوين واضاف، ان التعاون جار في الوقت الحاضر في منطقة مهمة في بحر قزوين في مجال التنقيب عن النفط.

واضاف، انه تم الاتفاق ايضا على التعاون المشترك في مجال صناعة السيارات وفي مجال التجارة تقرر تنفيذ الرسوم التفضيلية لصادرات السلع كما تم اتخاذ القرار خلال الزيارة الى باكو على انشاء مدينة صناعية مشتركة في الحدود بين البلدين في منطقة تقع شمال اربيل ومن شانه ايجاد تحول كبير للمحافظة.

وحول المشاريع الانمائية في محافظة اردبيل قال الرئيس روحاني، انه تم الاربعاء افتتاح مشاريع انمائية واقتصادية بقيمة 510 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب سعر الصرف المدعوم حكوميا) فيما تم البدء بالعلميات التنفيذية لمشاريع بقيمة 190 تريليون ريال.

واوضح بان المشاريع شملت مختلف القطاعات منها الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة والصحة والعلاج، لافتا الى تدشين محطة جديدة للمسافرين في مطار اربيل وافتتاح 3 سدود لتوفير مياه الشرب والري اضافة الى تدشين مصنعين مهمين لانتاج الشاحنات ومصنع لانتاج اطارات السيارات.

انتهى ** 2342