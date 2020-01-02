قائد الثورة يؤكد ضرورة الحفاظ على روح الدفاع عن الحق والجهاد في سبيل الله

جاء ذلك خلال تصريحات ادلى به سماحته حين استقباله قبل فترة المسؤولين المعنيين باقامة ملتقى المقاتلين الرواد في مدينة خميني شهر بمحافظة اصفهان وسط ايران، حيث تليت هذه التصريحات حين انعقاد الملتقى يوم امس الاربعاء والذي شارك فيه 15 ألفا من المقاتلين الذين شاركوا في جبهات القتال في مواجهة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من 1980 الى 1988.

وكان قائد الثورة قد اشار خلال ذلك اللقاء، الى مشاركة مقاتلي خميني شهر ونجف آباد (من محافظة اصفهان) في الدفاع المقدس، واعتبر تكريم المقاتلين مبادرة جيدة، وقال: ان تضحيات المقاتلين والمضحين تشبه تضحيات الشهداء، وبالطبع فإن الشهداء حظيوا بلطف رباني خاص، ولكن مبدأ الكفاح كذلك يشكل قيمة لابد من تكريمها.

وأكد قائد الثورة الاسلامية أهمية روح الصمود في مواجهة الباطل والاستقامة في سبيل الحق، وقال: لولا وجود هذه الروح في بلد ما فان مجتمعه سينهار، اي ان شرفه وعزته واستقلاليته واعتماده على ارادته ستزول، وسيسيطر عليه الاستبداد او التدخل الاجنبي.

ودعا سماحته المقاتلين للحفاظ على روح المقاومة والشكر لله تعالى من خلال مواصلة التحرك في هذا المسار، وقال: ان روح الدفاع عن الحق والجهاد في سبيل الله والتضحية بالنفس وفرص الحياة في سبيل الحق تشكل رصيدا وكنزا قيما لابد من ان تحافظوا عليه، وعليكم ان لا تسمحوا بزوال هذه الروح بسبب مختلف البهارج (الدنيوية).

انتهى ** 2342