زلزال بقوة 5,8 ريختر يضرب مدينة تربت حيدرية في خراسان الرضوية شرقي البلاد

وبحسب التقارير الواردة لحد الان، فقد وقع هذا الزلزال عند الساعة الثامنة ودقيقتين من صباح اليوم الخميس، وكان مركزه في مدينة "سنكان خواف" (بمحافظة خراسان الرضوية) وفي عمق 8 كم من سطح الارض.

هذا، ولم تصل بعد معلومات تفصيلية حول الخسائر المحتملة جراء هذا الحادث.

انتهى ** ح ع