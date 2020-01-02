زلزال بقوة 5,8 ريختر يضرب مدينة تربت حيدرية في خراسان الرضوية شرقي البلاد

وبحسب التقارير الواردة لحد الان، فقد وقع هذا الزلزال عند الساعة الثامنة ودقيقتين من صباح اليوم الخميس، وكان مركزه في مدينة "سنكان خواف" (بمحافظة خراسان الرضوية) وفي عمق 8 كم من سطح الارض.
هذا، ولم تصل بعد معلومات تفصيلية حول الخسائر المحتملة جراء هذا الحادث.
انتهى ** ح ع
تربت حيدرية / 2 كانون الثاني / يناير / ارنا – تعرّضت مدينة "تربت حيدرية" في محافظة خراسان الرضوية (شرق)، صباح اليوم الخميس، الى زلزال بلغت قوته 5,8 درجات على مقياس ريختر.
وبحسب التقارير الواردة لحد الان، فقد وقع هذا الزلزال عند الساعة الثامنة ودقيقتين من صباح اليوم الخميس، وكان مركزه في مدينة "سنكان خواف" (بمحافظة خراسان الرضوية) وفي عمق 8 كم من سطح الارض.
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