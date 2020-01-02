مسؤول : فرق التقييم توجهت الى منطقة الزلزال في خراسان الرضوية ولا ضحايا

وفي تصريح لمراسل "ارنا" قبل قليل، اكد سنجراني انه سيتم الاعلان لاحقا بشأن معلومات دقيقة حول الخسائر الناجمة عن هذا الحادث؛ مردفا ان المسؤولين المعنيين وفرق الانقاذ والاغاثة توجهت الى مناطق الزلزال وهي على اهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الاغاثية هناك.

وضرب زلزال بقوة 5,8 درجات على مقياس ريختر ضواحي مدينة سنكان خواف بمحافظة خراسان الرضوية، عند الساعة الثامنة ودقيقتين من صباح اليوم الخميس، وفي عمق 8 كم من سطح الارض؛ كما شعر به سكان عدد من المدن المجاورة.

علما ان منطقة خواف تقع على بعد 267 كم جنوبي مدينة مشهد المقدسة في خراسان الرضوية.

انتهى ** ح ع