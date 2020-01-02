لتحقيق مليار دولار في مجال التجارة بين ايران وطاجيسكتان

واضاف زاهدي خلال اللقاء مع رئيس واعضاء المجلس الاداري لغرفة التجارة بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، ان طاجيكستان ترغب في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع ايران ونظرا للتعاون الثنائي الحالي ينبغي العمل على بلوغ المليار دولار سنويا في مجال التبادل التجاري بين الجانبين.

كما نوّه السفير الطاجيكي بالقواسم المشتركة الثقافية واللغوية بين البلدين؛ وقال : نحن نتوقع ترسيخ المزيد من الاواصر بين الشعبين الايراني والطاجيكي، وان يختار الايرانيون طاجيكستان وجهة سياحية لهم كسائر البلدان التي يتوجهون اليها.

واشار زاهدي الى الطاقات المتوفرة في محافظة سيستان وبلوجستان، داعيا الى توظيف هذه الفرص في سياق تعزيز الصادرات والاستيراد مع طاجيكستان.

الى ذلك، اكد رئيس غرفة تجارة سيستان وبلوجستان "عبد الحكيم ريغي"، انه لم يتم استخدام الفرص المتاحة بشكل مناسب في هذه المحافظة ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية طاجيكستان.

ودعا ريغي الى معالجة بعض العراقيل ومنها الرسوم الجمركية في سياق التعامل الاقتصادي مع طاجيكستان.

وتابع : ان محافظة سيستان وبلوجستان تزخر بفرص تجارية منقطعة النظير، لكونها تشكل ممرا هاما على صعيد التجارة بين الشمال والجنوب.

كما اشار الى منتجات التمور والثروة السمكية والتعدين، وبعض المنتجات الصناعية مثل "حمض الفوليك" المتوفرة في سيستان وبلوجستان وامكانية التعاون مع طاجيكستان في مجال تصنيع وتصدير هذه المنتجات.

انتهى ** ح ع