القائد العام للحرس الثوري : ايران لن تتدخل في شؤون الدول الاخرى

جاء ذلك في كلمة ادلى بها اللواء سلامي اليوم الخميس امام حشد من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) في مدينة اهواز (بمحافظة خوزستان جنوب غرب).

واضاف القائد العام للحرس الثوري : ان العدو يحاول باستخدام الحظر ضد الشعب الايراني ان يضع البلاد امام التحديات، لكن الحظر نفسه اصبح سببا في تنمية طاقاتنا الكامنة اكثر من ذي قبل.

وقال اللواء سلامي : لقد تمكنا في ظروف الحظر من تحقيق انجازات مبهرة، والمضي قدما حتى استطعنا ان نصنع طائرات مسيرة قادرة على التحليق واصابة اهدافها عن بعد آلاف الكيلومترات.

كما نوه بصناعة الصواريخ الباليستية ذات السرعة المضاعفة، الى جانب القطع البحرية القادرة على التصويب الدقيق وتدمير الاهداف المحددة تماما.

وفيما اشار الى تطوير منظومة الدفاع الجوي للجمهورية الاسلامية وتقدمها على سائر البلدان؛ اكد القائد العام للحرس الثوري ان جميع هذه الانجازات تحققت في البلاد من دون الحاجة الى الدول الاخرى.

وتابع : نحن استطعنا ان نلبّي حاجاتنا انطلاقا من الطاقات المحلية، والمثال على ذلك يمكن في انشاء مصفاة (لتكرير البنزين).

اللواء سلامي، تطرق في كلمته اليوم الى محاولات الاعداء لاستغلال منتج البنزين في سياق مخططاتهم للمساس بالبلاد؛ مبينا "لكن هذه الستراتيجية فشلت لتصبح ايران اليوم دولة مصدرة للبنزين، وتتجلى حقيقة الهزائم المستدامة التي يتكبدها الاعداء اكثر فاكثر".

ولفت القائد العام للحرس الثورى، الى موجة الكراهية المتصاعدة ضد سياسات القادة الامريكيين في العالم، مصرحا : نحن لا نسوق البلاد نحو الحرب لكننا في الوقت نفسه لن نهاب الحروب اطلاقا وعلى امريكا ان تدرك ضرورة اللجوء الى اساليب صحيحة ومتناغمة مع القوانين الدولية خلال المواجهة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع