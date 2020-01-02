مسؤول : الزلزال في خراسان الرضوية اسفر عن خسائر بسطية في 8 قرى مجاورة

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم على هامش تفقده للقرى المتضررة بمنطقة "سنكان" التابعة لمدينة خواف، اوضح شايانفر ان هذه الاضرار ليست جسيمة ولم تؤد الى ضحايا في تلك القرى.

ولفت الى اجراء عمليات تقييم الخسائر باستخدام المروحيات في 30 قرية في منطقة سنكان وضواحي خواف، لتقصي الخسائر الناجمة عن الزلزال اليوم.

كما اكد هذا المسؤول في خراسان الرضوية، ان جميع فرق الانقاذ والاغاثة وبما يشمل وحدات الهلال الاحمر وجامعات العلوم الطبية ومسؤولين لدى الجهات التنفيذية في هذه المحافظة، على اهبة الاستعداد في تقديم الخدمات الى مناطق الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 5,8 درجات على مقياس ريختر ضواحي مدينة سنكان خواف بمحافظة خراسان الرضوية، عند الساعة الثامنة ودقيقتين من صباح اليوم الخميس، وفي عمق 8 كم من سطح الارض؛ وشعر به سكان عدد من المدن المجاورة.

علما ان منطقة خواف تقع على بعد 267 كم جنوبي مدينة مشهد المقدسة في خراسان الرضوية.

انتهى ** ح ع