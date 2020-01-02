قائد قوات حرس الحدود : ايران تنعم بأمن جليّ ومستدام في حدودها

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد رضائي اليوم الخميس خلال اجتماع كبار مسؤولي قوى الامن الداخلي بمقر قوات حرس الحدود.

وفي معرض شرحه لآخر المستجدات داخل المناطق الحدودية الايرانية، نوّه العميد رضائي الى دور قوات حرس الحدود التابع لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، والمتمثل في حماية وصون ثغور البلاد.

وشدد قائد قوات حرس الحدود، على اداء المهام الموكلة الى هذه القوة في اطار تعليمات سماحة القائد الاعلى للقوات المسلحة، وبأحسن صورة ممكنة.

انتهى ** ح ع