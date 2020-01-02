قائد قوات حرس الحدود : ايران تنعم بأمن جليّ ومستدام في حدودها

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد رضائي اليوم الخميس خلال اجتماع كبار مسؤولي قوى الامن الداخلي بمقر قوات حرس الحدود.
وفي معرض شرحه لآخر المستجدات داخل المناطق الحدودية الايرانية، نوّه العميد رضائي الى دور قوات حرس الحدود التابع لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، والمتمثل في حماية وصون ثغور البلاد.
وشدد قائد قوات حرس الحدود، على اداء المهام الموكلة الى هذه القوة في اطار تعليمات سماحة القائد الاعلى للقوات المسلحة، وبأحسن صورة ممكنة.
انتهى ** ح ع
طهران / 2 كانون الثاني / يناير/ ارنا – اكد قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد قاسم رضائي"، انه بفضل الجهود الدؤوبة لقوى الامن الداخلي على مدى عقد كامل، تنعم حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية بأمن جلي ومستدام اليوم.
جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد رضائي اليوم الخميس خلال اجتماع كبار مسؤولي قوى الامن الداخلي بمقر قوات حرس الحدود.
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