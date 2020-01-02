مسؤول بدائرة الرئاسة : ننصح البيت الابيض بأن لايجرب المجرب

واضاف آشنا في تغريدته اليوم الخميس : انني اتطلع الى عام جديد حافل بمزيد من رسائل السلام والامن الى العالم.
ولفت المسؤول بدائرة الرئاسة في تغريدته ايضا، الى القول ان "امريكا مقبلة في هذه اللحظات الحساسة على انتخابات كبيرة وصعبة".
انتهى ** ح ع
طهران / 2 كانون الثاني / يناير / ارنا – كتب رئيس مركز الابحاث الستراتيجية بدائرة رئاسة الجمهورية "حسام الدين آشنا"، في حسابه على موقع تويتر : ان الامريكيين يهدّدونا خلافا لتعليمات المسيح (ع)، لكننا ننصح البيت الابيض بان لايحاول تجريب المجرب من جديد.
واضاف آشنا في تغريدته اليوم الخميس : انني اتطلع الى عام جديد حافل بمزيد من رسائل السلام والامن الى العالم.
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