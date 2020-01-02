مسؤول بدائرة الرئاسة : ننصح البيت الابيض بأن لايجرب المجرب

واضاف آشنا في تغريدته اليوم الخميس : انني اتطلع الى عام جديد حافل بمزيد من رسائل السلام والامن الى العالم.

ولفت المسؤول بدائرة الرئاسة في تغريدته ايضا، الى القول ان "امريكا مقبلة في هذه اللحظات الحساسة على انتخابات كبيرة وصعبة".

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