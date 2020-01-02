انجاز مشروع طريق رشت - انزلي السككي قريبا

وفي تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش تفقده لهذا المشروع التنموي، نوّه اسلامي الى ان انجاز طريق رشت - انزلي السككي الذي يمر بمدينة استارا وميناء كاسبين (شمال)، سيتيح امكانية نقل السلع الى اذربيجان واوروبا.

وتطلع وزير الطرق واعمار المدن الى تظافر الجهود الجماعية بين المسؤولين واهالي المحافظة للتسريع في انجاز واستخدام هذا المشروع.

وقال اسلامي : انه في ضوء الفرص المتاحة عبر مشروع رشت انزلي السككي للتجار الايرانيين وايضا دول مثل الهند وافغانستان وباكستان واسيا الوسطى، ينبغي العمل على تعزيز النشاطات في مجال ترانزيت السلع من خلال هذا الخط السككي.

واضاف : نحن نقوم حاليا بنقل 10 اطنان من السلع سنويا؛ لافتا الى امكانية زيادة هذه الكمية وصولا الى 50 مليون طن سنويا بتدشين المشروع السككي بين رشت وانزلي.

انتهى ** ح ع