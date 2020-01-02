وزير الاقتصاد : الميزان التجاري للبلاد اصبح ايجابيا دون احتساب النفط

وفي تصريح له اليوم الخميس باجتماع خبراء السلطة القضائية، اوضح دجبسند ان حجم الصادرات الايرانية تجاوز حجم الاستيراد في هذه الفترة، وذلك خلافا لتكهنات الخبراء الذين توقعوا مؤشرا سلبيا يتراوح بين 15 و40 بالمئة في الميزان التجاري للبلاد.

واكد وزير الاقتصاد والمالية، انه رغم ظروف الحظر الراهنة حيث محاولات العدو المستدامة لمنع تحويل عائدات الصادرات بواسطة المصارف المركزية لدى الدول التي نتعامل معها، لكننا نواصل جهودنا لتحقيق المزيد من العائدات.

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