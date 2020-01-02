انباء عن إقالة وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، ان ولي العهد البحريني اعلن عن هذا القرار خلال استقباله الزياني، اليوم الخميس.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية اعربت الأحد (29 كانون الاول / ديسمبر 2019) عن تأييها للقصف الامريكي الاجرامي الذي طال مراكز الحشد الشعبي العراقي؛ مؤكدة في بيان ان ذلك "جاء ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية"؛ على حد تعبير البيان.

واثار هذا الموقف من جانب الخارجية البحرينية موجة غضب واستنكار كبيرة لدى الاوساط السياسية والشعبية في العراق؛ وهو ما جاء على لسان النائبة عن تحالف البناء النیابي السيدة "منار عبد المطلب"، الثلاثاء 31 کانون الاول / دیسبمر 2019، والتی طالبت الحكومة "بسحب السفير العراقي لدى البحرين وطرد السفير البحريني من العراق على خلفية مباركة بلاده للضربات الأمريكية ضد مواقع الحشد الشعبي في الانبار".

وقالت "عبد المطلب" في تصريح صحفي : إن الحكومة ملزمة بقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية بأي دولة باركت بالضربات الأمريكية ضد مواقع الحشد الشعبي في الانبار كون الأخير جزءاٌ من المنظومة الأمنية العراقية".

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