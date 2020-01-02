قائد امني : ضبط مايزيد عن طنين من المخدرات في سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد

واوضح العميد ملاشاهي : ان قوات حرس الحدود تمكنوا بواسطة عمليات استخبارية واسعة، من رصد تحركات عصابة المخدرات في منطقة ميرجاوة الحدودية و وضعوا خطة دقيقة للقضاء عليها.

وتابع : ان عملية تفكيك هذه العصابة الكبيرة تحققت من خلال التعاون بين فرق اسناد وعمليات عديدة حيث تم الكشف ورصد الطرق التي كانت تسلكها وبالتالي وضع الكمين لتدمير هذه العصابة قبل ان تنفذ مآربها البغيضة.

ولفت قائد قوات حرس الحدود في سيستان وبلوجستان الى ان العملية افضت الى القبض على عنصرين اثنين من الهربين وضبط سيارة محملة بما يبلغ طنين و744 كغ من المخدرات.

انتهى ** ح ع