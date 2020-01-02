باحث ايراني يخترع رذاذا مسرعا لتخثر الدم و وقف النزيف في أقل من دقيقة

وفي حوار مع مراسل "ارنا" اليوم الخميس، اوضح حقيري الذي يواصل دراسته حاليا في مرحلة الدكتوراه فر ع الطب البيطري، انه يهدف من خلال انتاج هذا الرذاذ معالجة ومساعدة المرضى المصابين بأمراض نزف الدم الوراثي (هيموفيليا) وايضا اللذين يتعرضون الى اصابات شديدة وبتر العضو في ساحات القتال او الاحداث الاخرى؛ مؤكدا ان هذا المنتج قادر على وقف نزيف الدم الناجم عن هذه الاصابات في اقل من دقيقة والحفاظ على سلامة المصاب لغاية ايصاله الى المستشفى.

كما نوه المخترع الايراني الى ان الرذاذ المسرع لتخثر الدم حاصل على شهادات اعتماد صادرة عن الجهات الطبية المعنية في البلاد ومنها جامعة طهران للعلوم الطبية، وايضا براءة اختراع كما اجتاز مرحلة الاختبار على الحيوانات، ولم يبق سوى عدد من الاختبارات الطبية ليتم انتاجه على نطاق واسع.

واضاف حقيري انه وفقا للبحث الذي قام به فيما يخص هذا المنتج، فقد تبيّن بانه فريد من نوعه ولا توجد نسخة مماثلة له في العالم.

انتهى ** ح ع