ظريف: أميركا مسؤولة عن تداعيات جميع مغامراتها المتهورة

وحمل وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة مسؤولية جميع تداعيات المغامرة الجامحة والاستفزازية في اغتيال قائد قوات فيلق القدس الفريق قاسم سليماني.

واعتبر ظريف في تغريدة له اليوم الجمعة "الارهاب الدولي الاميركي المتمثل في اغتيال الفريق سليماني - الذي كان عنصرا بارزا في مواجهة الارهابيين من داعش والنصرة والقاعدة وآخرين - عمل استفزازي وغبي وخطير للغاية"، محملا الولايات المتحدة "جميع تداعيات هذه المغامرة الجامحة".

وكان الحرس الثوري اكد نبأ استشهاد قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني، في عملية ارهابية للقوات الاميركية في بغداد.

انتهى **أ م د