مسؤول: 45 بالمائة من صادرات البلاد تتم عبر المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة

وقال افتخاري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" ان التبادل التجاري في المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة كان قبل عامين اكثر من 21 مليار دولار الا انه انخفض الى 19 مليار دولار في العام الماضي بسبب الحظر.

واضاف، ان صادرات البلاد للعام الجاري ستبلغ الرقم الذي بلغته في العام الماضي.

واوضح بان الاستثمارات الاجنبية في المناطق الحرة في البلاد بلغت في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس 1019) اكثر من مليار دولار وان الرقم بلغ ايضا مليار دولار لغاية الان في العام الجاري.

انتهى ** 2342