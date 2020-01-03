الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن اغتيال اللواء قاسم سليماني

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

وأعرب وزير الخارجية محمد جواد ظريف في البيان عن استياءه وادانته الشديدة للاجراء الارهابي والاجرامي للقوات الاميركية الذي ادى الي استشهاد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني؛ معربا عن تعازيه بالمناسبة لسماحة القائد العام للقوات المسلحة، وجميع اركان القوات المسلحة لا سيما الحرس الثوري، والشعب الإيراني الأبي والأسرة الكريمة للشهيد، وقوات المقاومة الاسلامية.

واكد ظريف، ان خبث وحماقة القوات الاميركية الارهابية في اغتيال اللواء قاسم سليماني الذي ادى الى استشهاد هذا القائد البطل في ميادين مكافحة الارهاب والتطرف سيجعل من دون شك شجرة المقاومة اكثر شموخا وازدهارا في المنطقة والعالم.

وفي الختام شدد ان وزارة الخارجية ستعمل على توظيف جميع طاقاتها السياسية والقانونية والدولية لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى للامن القومي في مسائلة النظام الاميركي المجرم والارهابي بشأن هذه الجريمة السافرة.

انتهى**أ م د

