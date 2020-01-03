المتحدث باسم الخارجية الايرانية يعلن عن استدعاء القائم بأعمال سفارة سويسرا بطهران

وكتب المتحدث باسم الخارجية في تغريدة له اليوم الجمعة انه تم استدعاء القائم بالاعمال في سفارة السويسرية بطهران بصفته راعيا للمصالح الامريكية لتسليمه مذكرة احتجاج ايران شديدة اللهجة بشان اغتيال اللواء قاسم سليماني."

وقال المتحدث باسم الخارجية قيل له ان الاجراء الامريكي مؤشر واضح على الارهاب الحكومي واميركا هي المسؤولة عن تداعيات جميع مغامراتها المتهورة.

واعلن موسوي في تغريدة اخري صباح اليوم الجمعة عن عقد اجتماع طارئ لوزير الخارجية وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية بشان اغتيال اللواء قاسم سليماني.

وكانت مصادر رسمية اعلامية عراقية قد اعلنت فجر الجمعة عن استشهاد قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في بغداد فجرا.

وافادت وسائل اعلام عراقية نقلا عن مصادر رسمية عراقية بان اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قد استشهدا حين استهدافهما من قبل القوات الاميركية بالصواريخ بعد خروجهما بسيارتين من مطار بغداد ما ادى الى استشهادهما.

وتفيد تقارير بان قائد قوات "القدس" اللواء سليماني كان قادما من بيروت.

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