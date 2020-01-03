قائد الثورة الاسلامية يعلن الحداد العام 3 ایام

واصدر سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بيانا اثر استشهاد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الاسلامي برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس،

اعلن فيه عن الحداد العام لمدة ثلاثة ايام معزيا ومهنئا زوجته واولاده وجميع ذويه.

وكانت مصادر رسمية اعلامية عراقية قد اعلنت فجر الجمعة عن استشهاد قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في بغداد فجرا.

وافادت وسائل اعلام عراقية نقلا عن مصادر رسمية عراقية بان اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قد استشهدا حين استهدافهما من قبل القوات الاميركية بالصواريخ بعد خروجهما بسيارتين من مطار بغداد ما ادى الى استشهادهما.

وتفيد تقارير بان اللواء سليماني كان قادما من بيروت.

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