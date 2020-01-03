وزارة الخارجية تعقد اجتماعا طارئا بمناسبة استشهاد اللواء قاسم سليماني

ونشر المتحدث باسم الخارجية السيد عباس موسوي صباح اليوم الجمعة صورة على حسابه في توييتر معلنا عقد اجتماع طارئ بهذه الوزارة.

وكتب المتحدث باسم الخارجية بانه يستمر اجتماع طارئ لوزير وكبار المدراء بوزارة الخارجية اثر اعلان نبأ اغتيال اللواء قاسم سليماني في العراق منذ الساعة السابعة صباحا في مكتب وزير الخارجية جواد ظريف.

وكانت مصادر رسمية اعلامية عراقية قد اعلنت فجر الجمعة عن استشهاد قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في بغداد فجرا.

وافادت وسائل اعلام عراقية نقلا عن مصادر رسمية عراقية بان اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قد استشهدا حين استهدافهما من قبل القوات الاميركية بالصواريخ بعد خروجهما بسيارتين من مطار بغداد ما ادى الى استشهادهما.

شددت وزارة الخارجية في بيان لها ستعمل على توظيف جميع طاقاتها السياسية والقانونية والدولية لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى للامن القومي في مسائلة النظام الاميركي المجرم والارهابي بشأن هذه الجريمة السافرة.

انتهى** 1453**