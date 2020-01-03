وزير الدفاع: سيؤخذ بالثأر من جميع المتورطين والمرتكبين للجريمة 

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية، ان روحاني أعرب في البيان عن تعازيه باستشهاد الفريق الفخور الحاج قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا برفقته؛ مضيفا ان استشهاد قائد الاسلام وايران العظيم، القائد الباسل لفيلق القدس، الفريق قاسم سليماني وعدد من مرافقيه لا سيما نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس على يد أميركا المعتدية والمجرمة، الذي أقرح قلوب جميع أبناء الشعب الايراني، وضاعف عزيمة الشعب الايراني العظيم وجميع الشعوب الحرة بالعالم في الصمود ومواجهة الجشع الاميركي والدفاع عن القيم الاسلامية.

واضاف، لا شك ان هذا الاجراء الخبيث والجبان يعد مؤشرا آخرا على فشل وعجز أميركا في المنطقة؛ ويدلل على اشمئزاز شعوب المنطقة من هذه الدولة المعتدية التي انتهكت جميع المبادئ والاصول الانسانية والحقوق الدولية عبر انتهاج أكثر الاساليب بشاعة؛ مما سجل وصمة عار أخرى على صفحات تاريخها المخزي.

واكد، أن راية العزة والصمود التي حملها الشهيد الفريق سليماني ستبقى مرفوعة عاليا من قبل ألوف جنود الاسلام وستستمر مسيرة التضحية والمقاومة المكللة بالفخر بعزيمة أكبر؛ مضيفا ان الشعب الايراني العظيم والشعوب الحرة الاخرى بالمنطقة ستأخذ الثأر من أميركا المجرمة بالتأكيد.

وفيما اعرب رئيس الجمهورية عن ادانته لهذا الاجراء البشع والتبجيل بالخدمات الناصعة والفريدة والخالدة لهذا القائد الشامخ في تاريخ ايران في الدفاع عن وحدة التراب الايراني ومكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة؛ مهنئا ومعزيا سماحة القائد العام للثورة الاسلامية وابناء الشعب الايراني وقوات الحرس الثوري والى جميع رفاقه في السلاح ومحبيه لا سيما اسرته الكريم؛ سائلا الباري تعالى ان يمن على هذا الشهيد الغالي والمستشهدين برفقته برفيع الدرجات.

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