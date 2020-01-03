لاريجاني: اغتيال اللواء سليماني لن يبقى دون رد

وقدم علي لاريجاني في البرقية تهاني وتعازيه بمناسبة استشهاد القائد الشجاع والبطل اللواء قاسم سليماني ومرافقيه للامام العصر (عج) وقائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني العظيم.

ولفت إلى ان "نظام الاستكبار يعلم انه عبر هكذا جرائم لن يتمكن من زعزعة ارادة المجاهدين". وأضاف "على واشنطن أن تعرف أن الشعب الايراني قدم الكثير من أبنائه حفاظاً على كرامته وسليماني واحد من عظمائه.

وكانت مصادر رسمية اعلامية عراقية قد اعلنت فجر الجمعة عن استشهاد قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في بغداد فجرا.

وافادت وسائل اعلام عراقية نقلا عن مصادر رسمية عراقية بان اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قد استشهدا حين استهدافهما من قبل القوات الاميركية بالصواريخ بعد خروجهما بسيارتين من مطار بغداد ما ادى الى استشهادهما.

يتبع .. 1453