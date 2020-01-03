تفاصيل اغتیال الفريق قاسم سليماني عن لسان السفير الايراني لدى بغداد

وفي تصريح له اليوم الجمعة لمراسل ارنا، ان الهجمات أدت الى استشهاد جميع المرافقين للفريق سليماني وابو مهدي المهندس اللذين كانوا يقلون السيارتين.
واضاف، ان التنسيقات اللازمة لنقل الجثمان الطاهر لهذا الشهيد الى الجمهورية الاسلامية سيتم في اسرع وقت ممكن.
ونوه السفير الايراني الى ان الكثير من السلطات والشخصيات السياسية والدينية والثقافية، والفصائل والشرائح المجتمعية العراقية أعربت في اتصالات اجرتها منذ الدقائق الأولى للاعلان عن استشهاد هاتين الشخصيتين عن حزنهم الشديد اثر هذا الحادث المؤلم.
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بغداد/3 كانون الثاني/يناير/إرنا – صرح السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي بشأن تفاصيل اغتیال الفريق قاسم سليماني، انه حوالي الساعة الواحدة صباحا من اليوم الجمعة، تعرضت السيارتين اللتين كانتا تنقلان الشهيد السليماني وأبو مهدي المهندس من مطار بغداد إلى المدينة الى هجمات صاروخية من قبل القوات الاميركية".
وفي تصريح له اليوم الجمعة لمراسل ارنا، ان الهجمات أدت الى استشهاد جميع المرافقين للفريق سليماني وابو مهدي المهندس اللذين كانوا يقلون السيارتين.
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