تفاصيل اغتیال الفريق قاسم سليماني عن لسان السفير الايراني لدى بغداد

وفي تصريح له اليوم الجمعة لمراسل ارنا، ان الهجمات أدت الى استشهاد جميع المرافقين للفريق سليماني وابو مهدي المهندس اللذين كانوا يقلون السيارتين.

واضاف، ان التنسيقات اللازمة لنقل الجثمان الطاهر لهذا الشهيد الى الجمهورية الاسلامية سيتم في اسرع وقت ممكن.

ونوه السفير الايراني الى ان الكثير من السلطات والشخصيات السياسية والدينية والثقافية، والفصائل والشرائح المجتمعية العراقية أعربت في اتصالات اجرتها منذ الدقائق الأولى للاعلان عن استشهاد هاتين الشخصيتين عن حزنهم الشديد اثر هذا الحادث المؤلم.

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