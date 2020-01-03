كتائب القسام تنعى القائد الكبير الحاج قاسم سليماني

وأشادت القسام في بيان لها القائد الحاج قاسم سليماني مستذكرة سيرته ودوره الكبير والواسع نحو قضية فلسطين ودعم المقاومة، حيث ركز الكثير من جهده وجهاده تجاه العمل على زوال الكيان الصهيوني وكنسه عن أرض فلسطين، وعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة لمجابهة العدو الصهيوني، ولا شك أن دوره الكبير في هذا المسار جعله هدفاً كبيراً لأمريكا والعدو الصهيوني.

وتقدمت كتائب الشهيد عز الدين القسام بأحر التعازي إلى الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران بفقد هذا القائد الكبير، مؤكدة لأمتنا العربية والإسلامية بأننا كمقاومة في فلسطين سنواصل طريقنا في مواجهة العدو الصهيوني منبع الشرور في المنطقة بأسرها، ونحن على يقين بأن دماء الحاج قاسم سليماني ستكون لعنة على القتلة وعلى الاحتلال الصهيوني.

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