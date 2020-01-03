الحكيم يستنكر الانتهاك الصريح لسيادة العراق ويحذر من التداعيات

وقال الحكيم في بيان“نستنكر هذا الاستهداف والانتهاك الصارخ لسيادة العراق، ونحذر من تداعيات و تأثيرات وخطورة هذا الاستهداف كونه يضع المنطقة على صفيح ساخن”.

ودعا الحكومة العراقية “في هذا الظرف الحساس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه الاعتداءات، كما وندعو شعبنا العراقي إلى الوحدة والتماسك ورص الصفوف لمواجهة التحديات”.

واضاف “ببالغ الحزن والاسى نتقدم للشعبين العراقي والايراني باحر التعازي باستشهاد القائدين الكبيرين الحاج ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ، فقد افنى الشهيدان جلّ حياتهما بالجهاد والتضحية وكان لهما دور رائد في مقارعة الارهاب والانتصار على الإرهاب الداعشي”.

ودعا الحكيم الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الاميركية وحذر من تداعيات اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني.

وقال الحكيم في بيان "ببالغ الحزن والاسى نتقدم للشعبين العراقي والايراني باحر التعازي باستشهاد القائدين الكبيرين الحاج ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ، فقد افنى الشهيدان جلّ حياتهما بالجهاد والتضحية وكان لهما دور رائد في مقارعة الارهاب والانتصار على الإرهاب الداعشي".

وأضاف، "نستنكر وندين بشدة هذا الاستهداف والانتهاك الصارخ لسيادة العراق فإننا نحذر من تداعيات وتأثيرات وخطورة هذا الاستهداف كونه يضع المنطقة على صفيح ساخن، كما ندعو الحكومة العراقية في هذا الظرف الحساس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه الاعتداءات، كما وندعو شعبنا العراقي إلى الوحدة والتماسك ورص الصفوف لمواجهة التحديات".

كما وجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، رسالة بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني الفريق قاسم سليماني، في بغداد.

ودعا الخزعلي للجهوزية وقال ان زوال اسرائيل وطرد الاميركان من المنطقة مقابل اغتيال سليماني والمهندس.

وأضاف: "على كل المجاهدين المقاومين الجهوزية فأن القادم علينا فتح قريب ونصر كبير".

انتهى** 1453** 2342