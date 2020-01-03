الحوثی يعزي باستشهاد الفریق قاسم سليماني

وقدم زعيم حركة أنصار الله في اليمن، "عبد الملك الحوثي"، تعازيه باستشهاد "المجاهد الكبير" قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس.

كما اكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله "محمد البخيتي" أنّ العدوان الأميركي السافر على العراق واغتيال الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس سيوحّد ساحة معركة محور المقاومة.

كما أكّد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي، أنّ الدماء الطاهرة ستكون "نكالاً على أميركا في المنطقة"، مشدّداً على أنّ الولايات المتّحدة "ستندم ندماً شديداً على هذه العملية".

وأشار البخيتي إلى أنّ "هذه الضربة ستوحّد ساحة معركة محور المقاومة"، معتبراً أنّ "العراق بحاجة للمساندة في معركته" ضدّ العدوان الأميركي "السافر والمعلن".

ورأى البخيتي أنّ "الوقاحة الأميركية ستكشف المواقف الرمادية".

واعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، اعتبر بدوره أن اغتيال سليماني والمهندس "يستوجب الرد السريع والمباشر".

وأعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان ان الفريق قاسم سليماني استشهد الجمعة، في غارات أمريكية استهدفت السيارة التي كانت تقله قرب مطار بغداد الدولي.

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