بأمر من القائد العام للقوات المسلحة .. العميد قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس

وبحسب ما افاد الموقع الاعلامي الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة، فقد جاء نص القرار الصادر عن سماحته بتعيين القائد الجديد لفيلق القدس على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

على خلفية عروج اللواء الحاج قاسم سليماني (رضوان الله تعالى عليه) الشامخ، انني اسلّم قيادة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الى العميد الجليل اسماعيل قاآني الذي يعدّ من ابرز قادة الحرس الثوري في ساحات الدفاع المقدس وكان رفيق درب الشهيد اللواء سليماني لسنوات طويلة.

ان برامج هذه القوة ستتواصل تماما على غرار البرامج التي كانت عليه في عهد الشهيد العظيم سليماني؛ كما ادعو جميع الزملاء في تلك القوة الى التعاون مع العميد قاآني؛ سائلا الباري تعالى له بالموفقية والسداد.

السيد علي الخامنئي

۱۳ دی ۱۳۹۸

(3 كانون الثاني 2020)