٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:١٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83618822
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مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية:

أميركا مسؤولة عن تداعيات اغتيال الفريق قاسم سليماني

أميركا مسؤولة عن تداعيات اغتيال الفريق قاسم سليماني

طهران/3 كانون الثاني/يناير/إرنا – أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، ان الاجراء الاميركي في اغتيال الفريق قاسم سليماني خطأ كبيرا صدر من الادارة الاميركي؛ محملا واشنطن تداعيات هذا الاغتيال.   

وكتب عراقجي في تغريدة له صباح اليوم الجمعة، ان "ايران كلها الفريق قاسم سليماني".
وكان قائد قوات "القدس" اللواء قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس في هجوم لمروحيات اميركية اثر استهداف مروحي اميركي بالقرب من مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.
انتهى**أ م د
 

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