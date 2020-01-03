أميركا مسؤولة عن تداعيات اغتيال الفريق قاسم سليماني

وكتب عراقجي في تغريدة له صباح اليوم الجمعة، ان "ايران كلها الفريق قاسم سليماني".

وكان قائد قوات "القدس" اللواء قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس في هجوم لمروحيات اميركية اثر استهداف مروحي اميركي بالقرب من مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

انتهى**أ م د

