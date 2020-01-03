سنرد على أميركا في المستقبل القريب

واعرب ربيعي عن تعازيه باستشهاد الفريق قاسم سليماني؛ قائلا ان الفريق سليماني رمز لاقتدار وتضامن جميع الايرانيين ضد الظلم والاضطهاد.

وأكد، ان استشهاد الفريق قاسم سليماني اماط اللثام عن الوجه الكريه للادارة الاميركية أمام جميع الاجيال الصاعدة.

وتابع، ان الحكومة والى جانب جميع الشرائح المجتمعية الايرانية تعتبر الأخذ بالثأر لدماء الفريق قاسم سليماني حق لها ودفاعا عن مكانة الايرانيين وكرامتهم.

وفيما اشار الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية، أكد ربيعي، "اننا لا نتطلع للدخول في حرب، لكننا في نفس الوقت لن نسمح بالاعتداء على أي ايراني وعلى رمز الأمن القومي".

وأضاف، "ان الحكومة والى جانب جميع الأركان والاجهزة العسكرية وجميع الإيرانيين ستلقن أميركا درسا لن ينساه ترامب وجميع رؤساء الجمهورية القادمين لاميركا، بأنهم سيتلقون ردا حاسما بالتأكيد اذا ما سخروا برمز العزة لشعب ما".

وصرح، ان تضامن إيران اليوم تعزز مرة أخرى وان استشهاد الفريق قاسم سليماني سيغدو على غرار استشهاد الشهيد بهشتي رمزا للتضامن الوطني.

انتهى**أ م د

