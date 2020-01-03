مفكر فلسطيني : الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجي باغتيال سليماني

وأضاف في تصريح خاص لمراسلنا :" الولايات المتحدة ارتكبت خطأ جسيما خاصة ان لديها اكثر من 800 هدف اقتصادي وسياسي وامني في العالم واكثر من 40 هدفا في الشرق الاوسط اضافة الى سبعين الف جندي امريكي هم جيمعا يجب أن يكونوا في مركز الاستهداف من قبل محور المقاومة".

وأشار الى وجود تقاطع بين مصالح الرئيس الامركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين تنياهو في عملية الاغتيال مؤكدا ان الولايات المتحدة تريد دعم توجهات نتنياهو بالعودة الى السلطة من خلال دعم توجهاته بضرب الجمهورية الاسلامية في ايران وتوتير المنطقة.

واوضح ان تدمير العلاقة بين الصين والجمهورية الاسلامية هي من اهداف هذه الضربة وكسب اصوات الانجليكون الامريكيون المؤيدون لاسرائيل.

وأضاف :" يبدو ان اسرائيل تمتلك معلومات عن عملية الاغتيال وهذا يفسر تعجل الاحتلال الصهيوني في محاولة ابرام التهدئة مع قطاع غزة وتقديم تسهيلات كثيرة لعزل غزة عن محور المقاومة وخاصة ان نتنياهو اجرى عدة مكالمات مع ترامب لم يعلن عنها.

وكشف انه من الصعب التعرف على خطوات ترامب في المرحلة المقبلة خاصة انه شخص متهور يمكن ان يفعل أي شيء في الوقت غير المناسب مؤكدا ان ما جرى استهتار كبير في محور المقاومة وضربة مؤلمة للمحور ولكل احرار العالم.

واعتبر ان جميع الفصائل ابدت تأييدها للجمهورية الاسلامية ومساندة محمور المقاومة ودعت لاوسع رد على الولايات المتحدة لاعادة حساباتها حتى لا يصبح هذا النقطة عودة للولايات المتحدة الى المنطقة من جديد.

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