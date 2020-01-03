رئيس مجلس النواب اللبناني يعزي باستشهاد الفريق قاسم سليماني

وجاء في نص برقية الرئيس بري لقائد الثورة :

بسم الله الرحمن الرحيم

"وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيماً".

صدق الله العظيم

هو قدر المقاومين... إما النصر او الشهادة... فمن عظيم النعم التي منّ بها الباري عز وجل على الثورة الإسلامية في ايران وعلى امتنا الإسلامية وعلى المقاومين الأحرار في العالم... اننا في مقام رحيل واحد ممن حازوا الحسنيين النصر والشهادة عنيت به الشهيد الحاج قاسم سليماني... الذي نحتسبه شهيداً من شهداء الجنة الميامين.

نسأل الله العلي القدير ان يسكن الشهيد الراحل الفسيح من جنانه ويلهمنا وإياكم الصبر والسلوان.

وجاء في نص برقية التعزية للرئيس روحاني :

بمزيد من الفخر والإعتزاز والصبر والسلوان تلقينا نبأ إستشهاد الحاج قاسم سليماني، نفتقده إبناً وفياً من أبناء الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة وقائداً طليعياً في مقاومة الإحتلال اينما حل ونذر نفسه من أجل تحرير فلسطين ومسرى الأنبياء في القدس الشريف...

حسبنا وحسبكم حيال هذا المصاب الجلل قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".

صدق الله العظيم.

كما جاء في برقية التعزية لرئيس مجلس الشورى علي لاريجاني :

بسم الله الرحمن الرحيم

"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون" .

صدق الله العظيم

وحدهم الشهداء يصنعون التاريخ ويكتبون صفحات المجد لهذه الأمة بأبهى ما يمكن ان تكتب ... هو الشهيد الحاج قاسم سليماني واحد من القلة الذين أعاروا جماجمهم لله نصرة لقضايا الحق والعدالة وتحرير الارض والانسان.

اننا اذ نتقدم من دولتكم ومن سائر أعضاء مجلس الشورى ومن الشعب الايراني العظيم بأسمى آيات التبريك، نسأل الله العزيز القدير ان يسكن الشهيد الراحل الفسيح من جنانه ويلهمنا وإياكم عظيم الأجر والثواب .

وتفضلوا بقبول أحر التعازي والتبريكات.

انتهى** 1453**