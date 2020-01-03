لجان المقاومة تدعو إلى توحيد كل الجبهات للرد على اغتيال سليماني

وأضاف البريم في تصريح خاص لمراسلنا " أن اغتيال القائد سليماني لن يزيد المقاومة إلا صلابة وهذا المحور المقاوم الذي أبدى انتصارات كبيرة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط بالتأكيد هذه الانتصارات ستتواصل وستستمر".

وأوضح البريم أن "الولايات المتحدة ارتكبت حماقة كبيرة باغتيال القائد سليماني الداعم الأكبر للمقاومة الفلسطينية والذي ساهم في تطوير قدرات المقاومة ومدها بكل أوجه الدعم وبالتالي كان هناك قلق كبير من استمرار حياة سليماني والذي أكد على الانتصارات في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وساهم فيها".

وتابع :"بالتالي أرادوا أن يحدوا من هذه الانتصارات، لكن ستستمر الانتصارات وأن دماء القائد سليماني الزكية ستكون وبالا على الولايات المتحدة وكيان العدو".

ودعا المتحدث باسم لجان المقاومة في فلسطين إلى توحيد كل الجبهات من أجل رد موحد على جريمة اغتيال القائد سليماني.

انتهى*387*