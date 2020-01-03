وزير الدفاع يعزي نظيره العراقي باستشهاد ابو مهدي المهندس

وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، ان العميد حاتمي كتب في رسالة عزائه الى نظيره العراقي اثر استشهاد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس الذي ارتقى الى الشهادة اليوم الجمعة برفقة الفريق قاسم سليماني اليوم الجمعة، ان نبأ استشهاد الأخ المجاهد والمناضل ابو مهدي المهندس بعد سنوات طويلة من الجهاد المخلص في مضمار المقاومة ومكافحة الارهاب، بعث على مزيد من العزة والكرامة للأمة الاسلامية ولا سيما للشعب العراقي العزيز والمضطهد وبعث لدينا على الأسى والحزن العميقين.

واعرب حاتمي عن ادانته الشديدة لهذه الجريمة النكراء للارهابيين الاميركيين المعتدين وهنأ وعزى وزير الدفاع، والحكومة، والقوات المسلحة، والشعب العراقي البطل لا سيما المناضلين الغيارى في الحشد الشعبي والأسر الكريمة لهؤلاء الشهداء باستشهاد هذا القائد المحبوب على قلوب أبناء الشعب العراقي وعدد من رفاقه في السلاح في الحشد.

وصرح: مما لا شك فيه، ان استشهاد هؤلاء الشهداء سيؤدي الى تعزيز التعاطف والتضامن والوحدة بين الشعبين الايراني والعراقي المسلمين واشعال جذوة الأمل بالنسبة لتحقيق النصر النهائي ومزيد من الرفعة والشموخ للشعب العراقي العظيم، واستحقار الاعداء والارهابيين.

وارتقى قائد فيلق "القدس" لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني" شهيدا بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.

وقد اعلن سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حدادا عاما لثلاثة أيام اثر استشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني.

واصدرت الخارجية الايرانية بيانا اليوم الجمعة نددت فيه بهذا الاجراء الاميركي الارهابي وعقدت اجتماعا طارئا بهذا الخصوص.

كما استدعت سفير سويسرا لدى طهران بوصفه راعيا للمصالح الاميريكية وسلمت له مذكرة اعربت فيها عن احتجاجها الشديد.

وفي السياق، اعلن المتحدث باسم امانة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني كيوان خسروي بان المجلس سيعقد اجتماعا طارئا اثر استشهاد قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني على يد القوات الاميركية في بغداد.

واصدر سماحة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" بيانا، اليوم الجمعة على خلفية استشهاد "اللواء قاسم سليماني"، أمراً يقضي بتعيين "العميد اسماعيل قاآني" قائدا جديدا لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية.

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