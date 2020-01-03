وزارة الامن : واقعة استشهاد الفريق سليماني على يد امريكا الاجرامية لن تمر دون ردّ

واضاف البيان : ان الاستكبار العالمي، وبهذه الجريمة الوحشية، كشف اكثر من ذي قبل عن دعمه ومساندته الارهابيين الذين يستهدفون صلب العام الاسلامي.

وعدّت وزارة الامن في بيانها، "الشهادة على يد الاميركيين المجرمين بانها مفخرة كبيرة للفريق قاسم سليماني وبالتاكيد لن تبقى هذه الجريمة بدون رد".

وتابع البيان، "انه ينبغي على الاعداء ان يدركوا بان مكان الشهيد قاسم سليماني لن يبقى شاغرا وان القادة الشامخين لجبهة المقاومة سيحلون مكان هؤلاء الشهداء الابرار وسيواصلون السير على درب هذا الشهيد السعيد".

وتقدمت وزارة الامن في بيانها بخالص العزاء والمواساة الى مقام الامام الحجة (عج) وخلفه الصالح القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (دام ظله الوارف) والاسر الكريمة لهؤلاء الشهداء وجميع مسلمي واحرار العالم، بمناسبة استشهاد رمز التضحية والمقاومة القائد الحاج قاسم سليماني، الى جانب المجاهد العظيم ابومهدي المهندس ورفاقه الاجلاء؛ سائلة الباري تعالى لهم بعلو الدرجات ولذويهم بالصبر والسلوان.

انتهى ** ح ع