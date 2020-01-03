الرئيس السوري يعزي قائد الثورة الاسلامية باستشهاد الفريق قاسم سليماني

وجاء في البرقية، "تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ استشهاد كوكبة من قادة المقاومة وعلى رأسهم اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قضى حياته في العمل الوطني وخدمة بلده ومحور المقاومة والقضايا المحقة للشعوب وفي محاربة الارهاب وداعميه.

باسمى وباسم الشعب العربي السوري اتقدم اليكم والى الشعب الايراني الشقيق باحر التعازي القلبية سائلا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم عائلته ويلهمكم الصبر والسلوان.

و اضافت البرقية أنه سيبقي ذكر الشهيد سليماني خالدا في ضمائر الشعب السوري الذي لن ينسى وقوفه الى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سورية ضد الارهاب وداعميه وبصماته الجلية في العديد من الانتصارات ضد التنظيمات الارهابية.

و شدد الرئيس بشار الاسد "ان هذا العمل الاجرامي الذي ارتكبه الادارة الامريكية يؤكد مجددا نهجها المتواصل في دعم الارهاب ونشر الفوضى وعدم الاستقرار ونشر شريعة الغاب خدمة للمشاريع الصهيونية والاستعمار في المنطقة والعالم ككل."

و قال الرئيس الأسد ،اننا على ثقة بان هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزما على مواصلة الوقوف في وجه السياسة الاميركيه التخريبية في المنطقة وفي وجه كل قوى الظلم والعدوان في العالم ولا شك لدينا ابدا ان نهج الشهيد سليماني ورفاقه سيزداد رسوخا في عقول الشباب المقاوم بعد استشهاده كما ستزداا هذا الشباب تصميما وعزيمة لمواصلة النهج الذي بداه الشهيد ورفاقه والبناء عليه لتعزيز قوة ومتعة المقاومة في وجه اعداء منطقتنا ولاحقاق الحق وارساء حكم ارادة الشعوب في العالم برمته.

انتهى** 1453**